عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. "أبوظبي للأوراق المالية" يربح 2.7 مليار درهم

سوق ابوظبي للأوراق
سوق ابوظبي للأوراق المالية

شهد سوق ابوظبي للأوراق المالية المزيد من النشاط مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع ، وذلك بدعم من استمرار تدفق السيولة الى قاعة التداول والتي بلغت قيمتها 838 مليون درهم في ختام الجلسة.

 

وعززت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة من خزينة مكاسبها بعدما ربحت خلال الجلسة نحو 2.7 مليار درهم.

 

وجاء الارتفاع المسجل في سوق العاصمة بدعم من بعض الأسهم القيادية التي واصلت استقطاب الجزء الأكبر من السيولة مما ساهم في بلوغها مستويات سعرية جديدة.

 

وكان المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية ارتفع الى مستوى 5953 نقطة بنمو نسبته 0.20 % مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

 

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة مسيرة صعوده بقوة بعدما بلغ حاجز 69.95 درهم قبل ان يعود للإغلاق عند 66.4 درهم في نهاية الجلسة ممهدا بذلك لاختراق مستوى 70 درهما بكل سهولة خلال الأسبوع الجاري بحسب معطيات التحليل الفني .وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 174 مليون درهم.

 

كذلك فقد شهد سهم اتصالات نشاطا جيدا مغلقا عند مستوى 22.10 درهم، وتبعه في نفس الاتجاه سهم مصرف ابوظبي الإسلامي الى 5.02 درهم وطيران ابوظبي 4.48 درهم.

 

وكانت جلسة اليوم الأول من الأسبوع شهدت تداول 158 مليون سهم نفذت من خلال 1954 صفقة.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد