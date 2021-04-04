اقتصاد الإمارات.. "أبوظبي للأوراق المالية" يربح 2.7 مليار درهم

شهد سوق ابوظبي للأوراق المالية المزيد من النشاط مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع ، وذلك بدعم من استمرار تدفق السيولة الى قاعة التداول والتي بلغت قيمتها 838 مليون درهم في ختام الجلسة.

وعززت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة من خزينة مكاسبها بعدما ربحت خلال الجلسة نحو 2.7 مليار درهم.

وجاء الارتفاع المسجل في سوق العاصمة بدعم من بعض الأسهم القيادية التي واصلت استقطاب الجزء الأكبر من السيولة مما ساهم في بلوغها مستويات سعرية جديدة.

وكان المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية ارتفع الى مستوى 5953 نقطة بنمو نسبته 0.20 % مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة مسيرة صعوده بقوة بعدما بلغ حاجز 69.95 درهم قبل ان يعود للإغلاق عند 66.4 درهم في نهاية الجلسة ممهدا بذلك لاختراق مستوى 70 درهما بكل سهولة خلال الأسبوع الجاري بحسب معطيات التحليل الفني .وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 174 مليون درهم.

كذلك فقد شهد سهم اتصالات نشاطا جيدا مغلقا عند مستوى 22.10 درهم، وتبعه في نفس الاتجاه سهم مصرف ابوظبي الإسلامي الى 5.02 درهم وطيران ابوظبي 4.48 درهم.

وكانت جلسة اليوم الأول من الأسبوع شهدت تداول 158 مليون سهم نفذت من خلال 1954 صفقة.