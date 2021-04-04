رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي
أعلن الأرجنتيني رودلفو أراوابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمر جابر - علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال
خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة
خط الهجوم: محمد فاروق
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
إيريك تراوري - جون أنطوي - أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل
وخرج من القائمة، الحارس عبد الرحمن أيمن وطارق طه ومحمود صابر وأحمد سامي لأسباب فنية.