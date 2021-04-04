صور جديدة.. نيللي كريم من كواليس تصوير الفيلم التسجيلي للمومياوات.. شاهد

حصل صدى البلد على بعض الصور الحصرية للنجمة نيللي كريم أثناء تسجيلها الفيديو الذي أذيع ضمن الفيلم التسجيلي لحفل المومياوات الذي اقيم أمس.





وانطلق أمس موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، في المتحف القومى للحضارة، وضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».





وكانت فعاليات الموكب قد بدأت بخروج أعداد غفيرة في مقدمة الموكب، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.