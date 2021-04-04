مدير آثار ما قبل التاريخ: مصر بها 25 كهفا الأفضل في العالم

أشاد الدكتور خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ، بحفل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، قائلا :"مصر أبهرت العالم بهذا الحفل العالمي، ويستمر أثره لفترة كبيرة جدا".





وأكد سعد، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr 2"، اليوم الأحد، أن المصري القديم كان متطور وعرف العلوم، لافتا إلى أن هناك أناس لهم انتاج حضاري وتكنولوجيات أثرية مثل الكيمياء وعمل الوسيط المائي وتصنيع الأدوات، ويسموا فترة ما قبل التأريخ.





وتابع الدكتور خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ، أن مصر بها 25 كهف بها مجموعة من الرسوم الملونة هي أفضل وأقوى وأحسن وأكثر من أي كهف في العالم.





وأضاف مدير عام آثار ما قبل التاريخ، أن مصر مقسمة طبقًا لفترات زمنية تاريخية حضارية لحقب زمنية، الفترة المصرية القديمة التي تسمى خطأً الفترة الفرعوني، لافتا إلى أنها تبدأ من 3300 قبل الميلاد وتنتهي عام 30 قبل الميلاد، وهي مقسمة لـ 30 أسرة.



