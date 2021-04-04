الاحتياطي النقدي يرتفع لـ 40.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي





ارتفع احتياطي النقدي لمصر بنهاية مارس الماضي إلي ٤٠.٣٣٧ مليار دولار بزيادة تبلغ ١٣٧ مليون دولار عن الشهر السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير له أن الاحتياطي النقدي لشهر فبراير الماضي قد سجل ٤٠.٢مليار دولار بعد أن زاد بمعدل ١٠٠ مليون دولار عن يناير الماضي.

اقرأ أيضا..انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية لمدة 6 ساعات.. الثلاثاء

يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حجم الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج و عوائد الصادرات والاحتياطي الذهبي عوائد قناة السويس أيضا.