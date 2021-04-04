الكونفدرالية.. وفاق سطيف يخسر من إنيمبا.. والقطن يفوز على نابسا ستارز



خسر وفاق سطيف الجزائري أمام إنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

منصف بقرار افتتح التسجيل لـ وفاق سطيف في الدقيقة 13، لكن أولادابو عادل النتيجة لـ إنيمبا في الدقيقة 40، منهيًا الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز أوميلي الهدف الثاني لـ إنيمبا في الدقيقة 60، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنيمبا للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد وفاق سطيف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثانية، فاز القطن الكاميروني عى نابسا ستارز الزامبي بهدف نظيف، ليرتفع رصيدهم لـ 6 نقاط في الصدارة.