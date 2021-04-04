محافظ المنوفية يقدم 70 ألف جنيه دعما لدار اليتيم في هورين

قدم اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 50 ألف جنيه دعما ماليا لدار الطفل اليتيم بهورين ببركة السبع ، وكذا 20 ألف جنيه مكافأة مالية للعاملين بالدار تقديرًا لما يبذلونه من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام ولظهور الدار بشكل مشرف ولائق خلال الزيارة.





جاء ذلك خلال تفقده لدار الطفل اليتيم بقرية هورين تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بيوم اليتيم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ، والدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة بركة السبع.





وتفقد المحافظ الدار للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، وقدم دعما للدار بمواد غذائية وألحفة فايبر لتوزيعها على الأطفال، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، معربًا عن سعادته بالتواجد بينهم، كما وجه المحافظ، المشرفين على الدار بضرورة حسن معاملة الأطفال وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، وموجهًا بالبدء في إنهاء كافة التراخيص اللازمة لاستغلال الدور الثالث العلوي للدار وتجهيزه لاستقبال الأطفال الأكبر سنًا، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم.





وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلى من مديرة الدار عن الأنشطة المقدمة للأطفال والأعمال التى تتم فى الدار، مؤكدة أن الدار بها أم بديلة وإشراف طبى وأطقم تمريض لرعاية الأطفال، كما يوجد متابعة دورية لكافة الأطفال التى ترعاهم الأسر البديلة من أجل توفير جو أسرى يساعد على التنشئة السليمة، فضلًا عن تسجيل البيانات الكاملة لأطفال الدار علي قاعدة بيانات ، فيما قدم المحافظ شكر خاص للأسر البديلة التي ترعي الأطفال علي توفيرهم كافة سبل الدعم.



