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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 1250 مواطنا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نجحت القافلة الطبية بقرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الكشف الطبي على 1250 مريضًا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر، والدكتور بكر حميدة، منسق القوافل بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن 1250 مريضًا تلقوا جميعا جميع الخدمات الطبية ب 11 عيادة شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية من صيدلية القافلة.

وأشارت إلى إجراء التقارير الطبية اللازمة للمرضى، لافتة إلى أن القافلة شهدت ندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

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