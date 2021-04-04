حياة كريمة.. الكشف على 1250 مواطنا خلال قافلة طبية في كفر الشيخ

نجحت القافلة الطبية بقرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الكشف الطبي على 1250 مريضًا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر، والدكتور بكر حميدة، منسق القوافل بمحافظة كفر الشيخ.





جاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن 1250 مريضًا تلقوا جميعا جميع الخدمات الطبية ب 11 عيادة شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية من صيدلية القافلة.



