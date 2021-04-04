وفاق سطيف يخسر أمام أنيمبا بهدفين في الكونفدرالية





خسر فريق وفاق سطيف الجزائري أمام أنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية.





افتتح الفريق الجزائري، التسجيل عبر منصف بقرار، في الدقيقة 13، لكن أوستين أولادابو، أدرك التعادل لإنيمبا، في الدقيقة 40، قبل أن يتمكن توسين أومويلي، من إحراز الهدف الثاني للفريق النيجيري، في الدقيقة 60.





الفريق النيجيري رفع رصيده عند 6 نقاط، بينما تجمد رصيد وفاق سطيف، عند نقطة واحدة، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، بعد خسارته في الجولة الماضية، أمام مضيفه الأهلي بنغازي.