تخفيضات 50% .. مئات الزوار يشاهدون معالم التاريخ بـ المتحف القومي للحضارة





استقبل المتحف القومى للحضارة اليوم الاحد ، زائرية من الجمهور، حيث استقبل المئات من الزوار على مدار اليوم حتي الساعة الرابعة عصرا .

يقدم المتحف القومي للحضارة عروض وتخفيض على التذاكر للزوار فى أول أسبوعين بنسبة 50% وسيتم عرض المومياوات بداية من 18 أبريل الجارى، ومتعلقات الملوك.

من جانبة قال أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لـ المتحف القومي أن سيستخدم أساليب عرض جديدة وفريدة من نوعها لتوضح وتكشف للعالم عن قصص الملوك المختلفة، لافتا إلى أن الزائرين سيتمكنون من معرفة قصة المومياء عن طريق بطاقة تعارف ومن خلال الهاتف.

أضاف غنيم الى أن متحف الحضارة يختلف عن باقى المتاحف ولكنه يأخذ الزائر من رحلة قبل التاريخ إلى العصور التاريخية لمصر.



