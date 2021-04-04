ماتوا فى حادث مروع .. رزاق سيسيه يصل الإسكندرية بعد حضور عزاء والدته وشقيقتيه

وصل رزاق سيسية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكندري إلي الإسكندرية عقب حضور مراسم عزاء عائلته .

وانضم رزاق سيسيه إلي تدريبات الفريق استعدادا لخوض المباراة القادمة أمام نادي المقاولون العرب غدا الاثنين باستاد الإسكندرية.

وكان رزاق سيسيه لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري تلقي خبرا صادما، بوفاة والدته وشقيقتيه في حادث أليم، صباح الخميس الماضى.

وذكر الاتحاد السكندري في بيان عبر موقعه الرسمي، أن والدة رزق سيسيه واثنين من شقيقاته توفوا في حادث أليم.

وأضاف بيان الاتحاد السكندي، أن رزاق سيسيه سيغادر القاهرة ، متجهًا إلى بلاده كوت ديفوار خلال الساعات القليلة القادمة من مطار القاهرة لحضور العزاء و العودة يوم 2 إبريل القادم