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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر كلام.. ماذا سيفعل صندوق مصر السيادي لتطوير مجمع التحرير؟

مجمع التحرير
مجمع التحرير

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان طرح كراسة الشروط  لتطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب شهر أبريل الجاري، الذي يضم مكونا فندقيا ومكونا خدميا ومكونا تجاريا، وهي إحدى الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، إضافة الى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين.

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وأكد هالة السعيد خلال تصريحات صحفية، أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، وتعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادي خلال الربع الأخير من 2020، وخلال أكتوبر الماضي تم دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب للإطلاع على الأفكار المطروحة لتطوير المجمع، وبالفعل تفاعل عدد كبير من الشركات المتخصصة وأبدت الاهتمام بالمشاركة في تطوير المجمع.

وتم إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف
رؤية مصر 2030، وما يتطلبه من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، وكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية
وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم
قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت السعيد قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة
والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل
والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي
شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.

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