الغضبان يستقبل مدير أمن بورسعيد لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم .





وناقش محافظ بورسعيد مع مدير الأمن استعدادات الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.





واستعرض محافظ بورسعيد جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى الحملات على الأسواق لمتابعة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وانضباط الأسواق ، ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية .





وشدد الغضبان على أهمية تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة منعا للتجمعات والتكدس خلال شهر رمضان المبارك.





فى سياق أخر تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام البحرى ، والذى يأتى فى إطار تطوير المؤسسات الحكومية على اعلى مستوى تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد.





وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية ، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمدة الزمنية المحددة، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة العام الماضى ، بالإضافة إلى تطوير كافة إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التى تساهم فى سرعة أداء الخدمة و دقتها.





وأوضح المحافظ أن جميع المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد.