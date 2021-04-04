العرض المسرحى "جنة هنا" يجذب جمهور الإسكندرية

يستمر العرض المسرحي "جنة هنا" إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح فى تقديم ليالى عرضه بنجاح لجمهور محافظة الإسكندرية على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .





من المقرر أن يقدم العرض اليوم الأحد وغدا الاثنين فى الساعة السابعة والنصف مساء ليكون بذلك قد أتم العرض ٥ ليالى على مسرح ليسيه الحرية بدأت من يوم الخميس ١ أبريل الجارى .





عرض "جنة هنا " من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.