اختتام فعاليات المعسكر 14 لـ اتكلم عربي مع أبناء المصريين في نيوجيرسي بأمريكا

اختتمت اليوم، الأحد، فعاليات المعسكر الرابع عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر على مدار يومين عروضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

تأتي فعاليات المعسكر في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ثم ولاية كاليفولانيا الأمريكية.

وتناول المعسكر اليوم الحديث عن ليلة أمس السبت التي أبهرت فيها مصر العالم أجمع، من خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية المهيب، حيث أكد الأطفال أنهم تابعوها مع آبائهم وأصدقائهم عبر الإنترنت والقنوات العالمية، وأعربوا عن انبهارهم بالعروض والموسيقى والأداء وبكافة المعالم الأثرية والسياحية التي تم عرضها خلال فعاليات الحفل، وعما شعروا به من فخر واعتزاز بوطنهم مصر وبحضارتهم العريقة التي تتحاكى عنها شعوب العالم.

ونقل الأطفال وآبائهم ردود أفعال أصدقائهم وجيرانهم وزملائهم في العمل –سواء من الأمريكيين أو الجنسيات الأخرى- تجاه حفل موكب المومياوات، وقالوا: "إن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية وأصبح الجميع هنا في نيوجيرسي مشتاق لزيارة مصر ورؤية عظمة الحضارة المصرية القديمة التي شاهدوا جانبًا منها في الحفل"،

وأكد الآباء المشاركون أن مصر كانت ومازالت تكتب التاريخ وهي تحيا الآن عهدًا جديدًا مزدهرًا وبراقًا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتفاعل الأطفال مع مختلف أنشطة المعسكر والألعاب والمسابقات، وكذلك طرح بعض الأسئلة عليهم عن المدن المصرية المختلفة، والأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، وعن رموز الحضارة المصرية القديمة، كما رددوا بعض الأغاني المصرية الشهيرة مثل "أنا ابن مصر" و"بشرة خير".

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر لوزيرة الهجرة سفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.

وفي الختام، اتفق الأبناء والآباء على التحدث باللغة العربية فيما بينهم والحفاظ على ولائهم وانتمائهم الوطنهم مصر، كما قاموا بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطني المصري.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/