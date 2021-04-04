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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا تتناولها ابدا في رمضان.. مخاطر لن تتوقعها عن مشروب السوبيا

السوبيا
السوبيا

تعد السوبيا احدي المشروبات الرمضانية التي يعشقها الكثيرين ولكن لايعلم الكثير مخاطر هذه العصائر وفقاً لما أعلنته الدكتورة شيرين رئيس لجنة سلامة الغذاء ، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، وانه يتم اضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم علي السوبيا وهي مادة ملونة تمنح اللون الأبيض وتحمل الرقم E171  

 

واكدت شرين انها مادة عنيدة  صعبة الذوبان جدا  وكان مسموح باضافتها للغذاء بنسبة 1% من الوزن إلى أن قررت بعض الدول ومنها فرنسا حظر استخدامها إستناداً على الأبحاث التي أكدت تأثيرها في تدمير الأمعاء ، وسماحها للبكتيريا الضارة بالدخول إلى الجهاز الهضمي، ومنعها امتصاص العناصر الغذائية وعدم وجود نسب آمنة واضحة للاستهلاك  وشكوك لم يتم حسمها حول انها قد تكون من مسببات السرطان  .


كل الأضرار تكون من الصبغة البيضاء فقط غير استخدام لبن البودر غير محدد الصلاحية والتلوث الذي تتعرض له مما يجعلها عرضة أن تكون مصدراً لنقل للأوبئة الحالية  .

ونصحت شرين بعمل السوبيا الصحية في المنزل 


 طريقة عمل السوبيا في المنزل  : 

كوب لبن طازج سبق غليه أو لبن مبستر  .
كوب ونصف ماء مثلج
5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم
5 ملاعق كبيرة لبن بودرة ، يا ريت تختاري الأنواع الي مش مكتوب عليها زيوت نباتية 
6 قطرات من جوز الهند متوفر عند العطار 
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
لو عايزينها سميكة ضيفوا ملعقة نشا ذرة
لطعم غني نقدر نضيف معلقتين كبار من جوز الهند  ويا مزاجك لو أضفنا حليب جوز الهند واستبدلنا العسل مكان السكر . 
فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد
- نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب 
- نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق 
- يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم مثلجاً  
 

اضرار السوبيا مخاطر تناول السوبيا مشروب السوبيا رمضان السوبيا

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