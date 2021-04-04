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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف علي المشهد الذي طلب السيسي إضافته خلال حفل المومياوات

السعدى: الرئيس السيسي طلب إضافة مشهد محدد لحفل المومياوات الملكية

ميدان التحرير
ميدان التحرير

كشف محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، عن طلب خاص للرئيس السيسي وهو إضافة مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية، وكان من عوامل النجاح، كما صدق الرئيس على شكل السيارات المشاركة في نقل المومياوات.

وتابع السعدي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل يتم منذ سنة وبالتحديد منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصديقه على إقامة الحفل .

وأشار السعدي ،  إلي أن الدولة المصرية تعمل بالتركيز والاهتمام على التفاصيل، وهو مفتاح النجاح واهتمام الرئيس بالحدث منح أهمية كبرى، خاصة أنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل، وكان هناك تحديات لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

وأكد أن المزج بين التسجيل والبث على الهواء جاء بعد الاستعانة بأماكن كثيرة، وعدد كاميرات ضخم، خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل، وليس التركيز على الموكب فقط، ما أدى لظهور جمال مصر.

وأوضح أن عدد المشاركين في الحدث وصل إلى 10 آلاف، وكانوا بالكامل متطوعين، بداية من الفنانين، ومصممي الديكورات، والملابس، والفرقة الموسيقية، وكل العاملين دعما لمصر .
 

السيسي حفل المومياوات اضافة مشهد عبد الفتاح السيسي

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