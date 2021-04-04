أفضل طرق لتقسيم الوجبات الغذائية للرياضيين خلال اليوم.. أخصائي تغذية يجيب

كشف الدكتور أحمد النقراشي اخصائي التغذية العلاجية عن أفضل طرق لتقسيم الوجبات الغذائية اليومية لكي يستطيع جسم الإنسان الاستفادة منها بشكل أفضل وللحصول على جسم مثالي وصحي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج يحكي أن المذاع على القناة الأولى، أن النشويات المصدر الرئيسي للطاقة، لافتاً إلى أن لها تقسيمة فعالة مع الرياضة لتوفير الطاقة داخل الجسم.

وأوضح أن جسم الإنسان يحتاج إلى 5 وجبات يومية مقسمين على مدار اليوم، مضيفاً أن الدراسات تؤكد أن الجسم يحتاج قبل ممارسة الرياضة من ساعتين إلى ثلاث ساعات توفير 2.5 جرام من نشويات لكل كيلو من جسم الإنسان.

ولفت إلى أن الوجبات التى تاكل قبل ممارسة الرياضة يجب ان تكون بداخلها النشويات المركبة الغير سريعة الامتصاص داخل جسم الانسان مثل الخبز الأسمر والارز والمكرونات،مضيفاً ان إذا كان الشخص يتمرن ساعة فقط يومياً لا يحتاج إلى نشويات اثناء التمرين أما إذا كان أكثر من ساعة فهو يحتاج من 20 إلى 60 جرام من النشويات سريعة الامتصاص بمعدل كل ساعة مثل الفاكهة بأنواعها ومشروبات الطاقة الخاصة بالرياضيين التى تحتوى على نشويات وصوديوم وبوتاسيوم لرفع كفاءة العضلات دون حدوث أى تشنجات أثناء التمرين

وأوضح أن بعد التمرين يحتاج الجسم إلى نشويات بمعدل جرام لكل كيلو فى الجسم من خلال ساعة إلى ساعتين بعد الانتهاء من التمرين.