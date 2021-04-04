"سيدات سلة الأهلي" يفوز على الشمس في الدوري
فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الشمس بنتيجة 71-64، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا جيدًا خلال اللقاء، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم فريق الشمس بنتيجة 20-15، لكن الأهلي تفوق خلال الفترة الثانية على المنافس، وتقدم بنتيجة 41-26.
وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثالث الذي انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 55-42، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 71-64.
وكان الفريق فاز في المباراة الماضية على نظيره سموحة بنتيجة 83-60، ضمن منافسات بطولة الدوري.