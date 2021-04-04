"سيدات سلة الأهلي" يفوز على الشمس في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على الشمس بنتيجة 71-64، في ‏المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا جيدًا ‏خلال اللقاء، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم.‏

وانتهت الفترة الأولى بتقدم فريق الشمس بنتيجة 20-15، لكن الأهلي تفوق خلال الفترة ‏الثانية على المنافس، وتقدم بنتيجة 41-26.‏

وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثالث الذي انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 55-42، ثم حسم ‏الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 71-64.‏

وكان الفريق فاز في المباراة الماضية على نظيره سموحة بنتيجة 83-60، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري.‏

