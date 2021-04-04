تعرف علي التأثير السلبي لمشروب الفيمتو علي الاطقال

تعتبر العصائر المركزة والمشروبات الرمضانية لها اضرار ومخاطر بالجملة نحن بغني عنها واكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان ابرز هذه االمشروبات والعصائرالمركزة هي الفيمتو

وتكمن اضرارالعصائر المركزة او الفيمتو في أحتوائها علي مواد غير صحية كما انها تحتوي على نسبة عالية جدا من السكر يتسبب في العديد من المشاكل الصحية وزيادة الوزن ومشكلة أخرى بتواجهها الأمهات وهي فرط الحركة لدى الأطفال

اضرار الفيمتو



☆ تعمل على إضعاف المناعة للأطفال وهم الفئة الأكثر تضررا من تلك العصائر او الفيمتو

☆ تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري وتسوس الأسنان .

☆ غير مستحبة للحوامل لاحتوائها على الملونات الصناعية والمواد الحافظة .

☆ نسبة الفاكهة فيها قليلة جدا لا تتجاوز ال 3% وباقي المكونات سكر وبدائل سكر وألوان .

☆ حد أخد باله إن الفيمتو مكتوب عليه له تأثير عكسي على النشاط والتركيز لدى الأطفال ؟؟؟ ده نتيجة احتوائه على صبغة الألورا .



أي نوع من العصائر المركزة مثل الفيمتو فيه الصبغات دي أو الأرقام نعرف ان هذه العصائر لها تأثير سلبي على نشاط وتركيز الأطفال

الصبغة المستخدمة في الفيمتو هي ال E129

"Allura red"

أو صبغة ال E122 Azorubine Carmoisine

أو صبغة ال E110 Sunset Yellow

أو صبغة ال E102 Tartrazin

هذه الصبغات والسكريات بتنتج لنا الطفل المشتت الي بيشتت تركيز غيره من الأطفال والمدرسين والطفل المشتت هو الطفل فاقد التركيز ...

نجد الأطفال كتلة من الحركة الغير طبيعية والغير محسوبة فمثلا يكون الطفل سريع في حركته وله حركات غير طبيعية وغير محسوبة بحيث انه يتحرك كتير وليس لدية القدرة على التركيز أو الثبات في مكان واحد لمدة قليلة أو الجلوس الاستذكار والقراءة أكثر من عدة دقائق .

كما يعاني هؤلاء الاطفال من تأخر في المذاكرة وفي قدرة الاستيعاب للدروس وعدم الانتباه للمعلمين او عدم الادراك للمعلومات في المدرسة خلال يومه الدراسي وتكون هذه الاعراض بسبب الكثرة والاعتماد علي العصائر المركزة والتي يكون علي رأسها عصير الفيمتو



وقالت شيرين استحالة تتساوى الفاكهة الطبيعية التي خلقها الله مع العصائر الصناعية

ونصحت شيرين ربات المنزل وقالت " اجعلوا موائدكم الرمضانية عامرة بالعصائر الطبيعية الطازجة واسترجعوا روح التراث بالتمر هندي الطبيعي والكركديه والخروب والعرقسوس والدوم.