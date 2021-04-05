عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يوضح أعظم ما في احتفالية موكب المومياوات.. تحذير شديد اللهجة.. وزير التعليم : أي مدرسة تخفي إصابات كورونا سنتعامل معها بقوة وعنف

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسي يوضح أعظم ما في احتفالية موكب المومياوات الملكية
أوضح الإعلامي أحمد موسي، أعظم شئ في الحدث الكبير الخاص بنقل المومياوات.

انت رمسيس التاسع وهرم من اهرامات مصر.. زاهي حواس يداعب محمد منير علي الهواء
قال الفنان محمد منير، إن وجود الدكتور زاهي حواس يكفي للحديث عن موكب المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن الموكب كان مصدر سعادة للنوبة مسقط رأسه.

عازفة الإيقاع في حفل المومياوات: فخورة بملامحي الفرعونية.. ووالدي دعمني قبل رحيله
أعربت تقى علي عبد الرحيم، عازفة الدف، عن سعادتها بالمشاركة في حفل موكب المومياوات الملكية.

وزير التعليم : قرارات التدريس خلال العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير ونتماشى مع كورونا
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا العام محاولة للتماشي مع جائحة فيروس كورونا، وإن القرارات وطرق التدريس العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام محاولة لاستكمال العام الدراسي.

تحذير شديد اللهجة.. وزير التعليم : اى مدرسة تخفي إصابات كورونا سنتعامل معها بقوة وعنف

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعامل شديد في تطبيق الضوابط الصحية التي أعلنت عنها الوزارة، وأي كيان سيخالف الضوابط سيتم معاقبته ويتم التعامل معه بشكل عنيف، قائلا: "المدارس اللي هتخفي إصابة حد بكورونا سنتعامل معها بشكل عنيف وبقوة".

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين  ، أن مصر وصل اليها كميات كبيرة من لقاحات كورونا و في انتظار وصول دفعات جديدة  مؤكدا أن اللقاحات المتوفرة في مصر ستتيح تطعيم عدد كبير من المواطنين .

أمير طعيمه: محمد منير وقع في غرام أنا مصر من أول لحظة.. فيديو

كشف الشاعر أمير طعيمة، كواليس أغنية كوكب المومياوات الملكية "أنا مصر"، التي قام بغنائها النجم محمد منير، معقبا: "مبسوط وفرحان من الحالة التي سببتها الأغنية".

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، سبب بقاء شعر الملكة تي بهذا الجنال حتى الآن.

ماجدة الرومى: أشكر الرئيس السيسى ومصر لديها سيادة وهيبة
قالت الفنانة ماجدة الرومي، أنها تحب مصر، معقبة:" مصر واجهة العالم العربى، شعبها طيب، لديها العظمة والمجد و الهيبة والسيادة ما اتمناه للدول العربية، يا رب احمي مصر وكل حبة تراب فيها".

نهاد أبو القمصان : 46% من الزوجات يتعرضن للعنف .. ونعيش حرب أهلية فى المنازل
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، أن جهاز التعبئة والإحصاء خرج بمؤشرات عن العنف ضد المرأة خطيرة جدًا، مفيدة بأن 46% نسبة العنف ضد الزوجات وأن كل بيتين تتعرض فيه زوجة واحدة لعنف.

 

وزارة التربية والتعليم الإعلامي أحمد موسى ماجدة الرومي حفل المومياوات موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكية نقل المومياوات موكب المومياوات

ترشيحاتنا

وزير التعليم : الغشاشون هم سبب العودة للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

المدعية العامة الإسرائيلية: نتنياهو استخدم سلطته بشكل غير قانوني

وزير التعليم يكشف سر لجوء الوزارة لـ الامتحانات المجمعة هذا العام

قلق في إسرائيل.. بدء محاكمة نتنياهو وسط مشاورات اختيار المرشح لتشكيل الحكومة

السعودية تحظر على العمالة الوافدة مزاولة 17 مهنة دون ترخيص.. تعرف عليها

وزير التعليم : نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي غير دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المطرب حسن شاكوش

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

بوادر أزمة جديدة بين محمد صلاح ويورجن كلوب

أول تعليق من روسيا على أحداث الأردن

خروج سيدات بدون ملابس في شرفة شقة.. والشرطة الإماراتية تتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد