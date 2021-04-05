أخبار التوك شو .. أحمد موسى يوضح أعظم ما في احتفالية موكب المومياوات.. تحذير شديد اللهجة.. وزير التعليم : أي مدرسة تخفي إصابات كورونا سنتعامل معها بقوة وعنف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسي يوضح أعظم ما في احتفالية موكب المومياوات الملكية

أوضح الإعلامي أحمد موسي، أعظم شئ في الحدث الكبير الخاص بنقل المومياوات.

انت رمسيس التاسع وهرم من اهرامات مصر.. زاهي حواس يداعب محمد منير علي الهواء

قال الفنان محمد منير، إن وجود الدكتور زاهي حواس يكفي للحديث عن موكب المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن الموكب كان مصدر سعادة للنوبة مسقط رأسه.

عازفة الإيقاع في حفل المومياوات: فخورة بملامحي الفرعونية.. ووالدي دعمني قبل رحيله

أعربت تقى علي عبد الرحيم، عازفة الدف، عن سعادتها بالمشاركة في حفل موكب المومياوات الملكية.

وزير التعليم : قرارات التدريس خلال العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير ونتماشى مع كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا العام محاولة للتماشي مع جائحة فيروس كورونا، وإن القرارات وطرق التدريس العام الحالي ليست ضمن خطة التطوير لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا العام محاولة لاستكمال العام الدراسي.

تحذير شديد اللهجة.. وزير التعليم : اى مدرسة تخفي إصابات كورونا سنتعامل معها بقوة وعنف

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعامل شديد في تطبيق الضوابط الصحية التي أعلنت عنها الوزارة، وأي كيان سيخالف الضوابط سيتم معاقبته ويتم التعامل معه بشكل عنيف، قائلا: "المدارس اللي هتخفي إصابة حد بكورونا سنتعامل معها بشكل عنيف وبقوة".

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، أن مصر وصل اليها كميات كبيرة من لقاحات كورونا و في انتظار وصول دفعات جديدة مؤكدا أن اللقاحات المتوفرة في مصر ستتيح تطعيم عدد كبير من المواطنين .

أمير طعيمه: محمد منير وقع في غرام أنا مصر من أول لحظة.. فيديو

كشف الشاعر أمير طعيمة، كواليس أغنية كوكب المومياوات الملكية "أنا مصر"، التي قام بغنائها النجم محمد منير، معقبا: "مبسوط وفرحان من الحالة التي سببتها الأغنية".

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، سبب بقاء شعر الملكة تي بهذا الجنال حتى الآن.

ماجدة الرومى: أشكر الرئيس السيسى ومصر لديها سيادة وهيبة

قالت الفنانة ماجدة الرومي، أنها تحب مصر، معقبة:" مصر واجهة العالم العربى، شعبها طيب، لديها العظمة والمجد و الهيبة والسيادة ما اتمناه للدول العربية، يا رب احمي مصر وكل حبة تراب فيها".

نهاد أبو القمصان : 46% من الزوجات يتعرضن للعنف .. ونعيش حرب أهلية فى المنازل

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، أن جهاز التعبئة والإحصاء خرج بمؤشرات عن العنف ضد المرأة خطيرة جدًا، مفيدة بأن 46% نسبة العنف ضد الزوجات وأن كل بيتين تتعرض فيه زوجة واحدة لعنف.