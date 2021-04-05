غرق عبارة على متنها أكثر من 50 شخصًا في بنجلاديش

أعلنت السلطات في بنجلاديش غرق عبارة ذات طابقين، كان على متنها أكثر من 50 شخصا، وسط البلاد، في حادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، وفقدان عشرات آخرين.



وأوضحت إدارة وسائل النقل البحرية المحلية -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن العبارة، التي انطلقت من مدينة نارايانجاج، انقلبت في نهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا، بعد اصطدام جانبها الخلفي مع سفينة شحن.



وأكدت الجهات المعنية أنها تواصل أعمال الإنقاذ، لكن الشرطة أشارت إلى أن ذلك أمر صعب نظرًا لسوء الظروف الجوية.



