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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياح مثيرة للأتربة والغبار.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الارصاد السعودية حالة الطقس المملكة العربية السعودية السعودية الخليج العربي الخليج

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