بدء صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية

تبدأ اليوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، فى صرف معاشات شهر أبريل للشريحة الثانية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجميع منافذ الصرف .

وأوضحت الهيئة أن معاشات الشريحة الثانية لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 2000 جنيه . وتتابع غرفة عمليات الهيئة عملية صرف المعاشات بجميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية لتذليل اى عقبات تواجه عملية الصرف وأصحاب المعاشات والمستفيدبن وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

كما يسمح بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.