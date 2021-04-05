رضوى البحيري:"فرحانة انى مشرفة بلدي بحفل موكب المومياوات"

قالت رضوى البحيري عازفة آلة التمباني، إنها سعيدة بكل كلمة جميلة نشرت عنها فى الداخل و الخارج، معلقة : "فرحانة انى مشرفة بلدي بحفل موكب المومياوات".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن الاستعداد لهذا الحفل من شهر 12 الماضي، وأن هناك مجموعة كبيرة شاركت من أجل ظهور هذا الحفل بتك الروعة.



ولفتت إلى أنها كانت تتوقع بتميز الحفل، ولكن لم تتوقع يظهورها بهذا الشكل، و الإشادة من دول خارجية، وجميع القنوات المصرية.

وتابعت :"نفسي وياريت اكون شبه الملكة نفرتيتي الجميلة"، مستدركة أنه :"تعبت اوي في حياتي، وذاكرت والحمد لله ربنا اداني ووصلت لحاجة حلوه وربنا اكرمني، وفعلا حصل نقلة في حياتي، واللي بيتعب في حياته مييتعجلش".

وفي السياق نفسه أشارت عازفة التيمباني بحفل موكب المومياوات الملكية، إلى أن الاسرة كلها موسيقية بحته، واختي شاركت في الحدث كعازفة، وأخي مغني.



