بعد وفاة 71 شخصا .. وورد ميتر : انخفاض عدد إصابات كورونا بالأردن

أظهرت بينات موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 81 ألفا و945 حالة، حتى صباح اليوم الاثنين.

ووفق الموقع العالمي توفي 7201 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 71 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 632 ألفا و907 حالات، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 543 ألفاً و761 حالة، بينما بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 131 مليونا و920 الفا و255 حالة، شفي منها 106 ملايين و202 ألف و786 حالة.