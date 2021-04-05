تصوير تحت الماء ..غواصو هيئة قناة السويس يبدأون معاينة بدن السفينة البنمية

بدأ فريق من قسم الانقاذ البحري بهيئة قناة السويس، معاينة بدن السفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين"، اسفل الماء، بمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة، بناء علي تعليمات لجنة التحقيقات المنوط لها الفصل في تقدير قيمة الخسائر والتعويضات جراء تعطل حركة الملاحة 6 ايام متواصلة بالمجري الملاحي وما تبعه من خسائر يومية لمصر بلغت نحو 15 مليون دولار.



من جهتها كشفت مصادر رسمية، قيام فريق الانقاذ بمعاينة اسفل السفينة، للتأكد من سلامة البدن، ومعرفة وجود فتحات به من عدمه، بالاضافة الي البحث عن اماكن الانبعاجات وهي الصدمات التي اصيب بها مقدمة السفينة نتيجة تعرضها للارتطام بالدبش اثناء حادث الشحط بالترقيم 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس.



أوضحت المصادر، استمرارية العمل من قبل فريق الإنقاذ البحرى ببورتوفيق علي السفينه EVER GIVEN وذلك منذ وقت وقوع الحادث وبعد إتمام عملية تعويم السفينة بنجاح، لليوم العاشر علي التوالي، حيث يتم عمل المعاينات اللازمة تحت الماء لدراسة إمكانيات الاصلاح واستكمال رحلتها البحرية بعد الوصول الي اتفاق مرضي بين هيئة قناة السويس والسفينة الجانحة بشأن التعويضات .

كما اشارت المصادر الي قيام فريق الانقاذ البحري، بتصوير أسفل السفينة البنمية وإجراء بعض اللحامات في حالة الحاجة للتدخل او وجود فتحات بالبدن صغيرة تحت الماء.

وكانت السلطات المصرية، نجحت في تعويم سفينة إيفر جرين الجانحة، بعد استمرار جنوحها لمدة وصلت 6 أيام متواصلة، لتبدأ بعدها عملية تحريك السفن العالقة.