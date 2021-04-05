رئيس الشيوخ يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس

كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارا من 6 أحزاب بشأن اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية لها بالمجلس.

وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم،أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي،ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأشار "عبد الرازق" إلى أن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.

وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية.

فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،قد افتتح منذ قليل،الجلسة العامة للمجلس، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس أمس من الموافقة على 5 مواد من مشروع القانون. ووافق المجلس على نص المادة الأولى على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.