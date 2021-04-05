علاج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات لانها من المشاكل الشائعة بين الأطفال.

يمكن أن يصاب الأطفال بنقص الصفائح الدموية عند الأطفال إذا لم ينتج نخاع العظم ما يكفي من الصفائح الدموية أو إذا دمر الجسم الكثير من الصفائح الدموية أو احتفظ الطحال بعدد كبير جدًا من الصفائح الدموية.

كشف موقع Mayoclinic ، يمكن أن تنتج نقص الصفائح الدموية عند الأطفال عن الأمراض التي تصيب جهاز المناعة، الالتهابات، الاضطرابات الوراثية، التعرض لبعض الأدوية أو السموم، السرطانات مثل اللوكيميا أو الأورام اللمفاوية.

يعتمد علاج قلة صفائح الدم على ما سبب ذلك، مدى انخفاض عدد الصفائح الدموية، سواء كان هناك نزيف أم لا، في بعض الأحيان لا تكون هناك حاجة إلى العلاج وتختفي قلة الصفيحات من تلقاء نفسها، لكن بعض الأنواع تحتاج إلى علاج طبي لرفع عدد الصفائح الدموية إلى مستوى أكثر أمانًا وعلاج السبب الأساسي، عادة ما يتم علاج قلة الصفيحات من قبل أخصائي أمراض الدم ، وهو طبيب متخصص في تشخيص اضطرابات الدم وعلاجها.