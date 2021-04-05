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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد .. بحيرة عين الصيرة قبل وبعد التطوير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لبحيرة عين الصيرة قبل وبعد التطوير .

وقال المركز، إن بحيرة عين الصيرة ، بحيرة كبريتية تقع جنوب منطقة الفسطاط ، اشتهرت بقدراتها في المساعدة على العلاج من الأمراض الجلدية.

وتابع أن البحيرة الآن هي أحد أبرز مشروعات تطوير منطقة القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية المحيطة بها ، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإعادة مظهرها الحضاري بما يتماشى مع الحركة التنموية الشاملة.  

وأشار إلى أن مشروع  تطوير بحيرة عين الصيرةيمتد على مساحة 63 فدانًا، متضمنًا ممشى سياحي حول البحيرة، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، ومجموعة من النوافير العائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

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بحيرة عين الصيرة تطوير بحيرة عين الصيرة بحيرة عين الصيرة قبل التطوير اجتماع مجلس الوزراء

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