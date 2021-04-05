تضم 5 تخصصات .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بالسلطان حسن بابو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية بقرية السلطان حسن التابعة لمركز ابوقرقاص، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكافة فئات المواطنين ، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

و اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.



وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية لـ 33 ألف و 443 سيدة من السيدات الحوامل، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.