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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أكبر اختراق فى تاريخ فيسبوك.. وتداول صور لرقم هاتف مارك زوكربيرج

صدى البلد

لا يزال موقع التواصل الأكبر فى العالم، فيسبوك Facebook يعمل على تدارك أكبر تسريب بيانات فى تاريخه ، والذى سببته ثغرة فى عام 2019 ، ولكن تم تسريبها بعد ذلك خلال الساعات الماضية، حيث شملت بيانات شخصية ل 533 مليون شخص، منها رقم الهاتف الشخصى لمارك زوكربيرج. 

وبحسب شبكة تليفزيون  WION الهندية فإنه قد تم تسريب الصور التى تحتوى على رقم هاتف مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، للمرة الأولى بعدما أكدت عدد من المواقع مثل  businessinsider و صحيفة New York Post الأمريكية. 

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وفقا ل WION فإنه تم تداول عدد من الصور التى تحتوى على رقم الهاتف الشخصي لمارك مارك زوكربيرج، على موقع تويتر  - مع العلم  أنه تم اخفاء الرقم كاملا مراعاة للمسئولية الأخلاقية - مما يؤكد على فداحة التسريب والتى يحتوى عليها. 
  
وتضمنت البيانات المكشوفة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على موقع فيسبوك في أكثر من 106 دول، من بينها بيانات 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و11 مليونا في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند. 

واحتوى التسريب على الأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية، وأرقام الهواتف الشخصية و عناوين البريد الإلكتروني، وحذر باحثو الأمن من أن البيانات يمكن أن يستخدمها المتسللون لانتحال شخصية المستخدمين المخترقين وارتكاب الاحتيال.

وكان المتحدث باسم شركة "فيسبوك" قد قال في بيان: "إن تلك المعلومات قديمة للغاية وقد تم تسريبها بسبب ثغرة أمنية قامت الشركة بتصحيحها في شهر أغسطس من عام 201".

تسريب بيانات فيسبوك رقم هاتف مارك زوكربيرج اختراق Facebook

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