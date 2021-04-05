سهم مدينة الإنتاج الإعلامى يخسر 10% من قيمته دفعة واحدة

سجلت البورصة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية هبوطا حادا في سهم مدينة الإنتاج الإعلامي.

وهبط سهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي قرابة الـ 10 %، ليصل الى مستوى 4.94 جنيها للسهم والذي يمثل الحد الأدنى خلال جلسة اليوم، بتداولات بلغت قيمتها نحو المليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، إيقاف جلسة التداول اليوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021 لمدة نصف ساعة.

وقالت البورصة في بيان اليوم، إن ذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5 بالمائة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بحلول الساعة 12:59 بنسبة 2.46% عند مستوى 10161.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 5.97 بالمائة عند 1874 نقطة، بينما هبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 5 بالمائة، عند مستوى 2781 نقطة.

وانخفض المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 4.62 بالمائة، ليغلق عند 1938 نقطة.