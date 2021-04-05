أنا مش أبو تريكة.. أحمد فهمى عن زواجه من هنا الزاهد.. فيديو

انا مش أبو تريكة.. أحمد فهمى عن زواجه من هنا الزاهد.. فيديو

كشف الفنان أحمد فهمى، تفاصيل مهمة عن زواجه من هنا الزاهد، موضحًا أن هناك أشخاصا كثيرة كانت تحذرها من الزواج منه.



وتابع : " كنا فى مطعم وكانت هناك سيدة مسنة تتحدث معها وكانت تنصحها بالابتعاد عنى مؤكدًا قالت لها أنا بتاع نسوان".



وأشار إلى أنه لم يرد على السيدة المسنة لكبر سنها، ولكن تجاوزت فى حقه.



ولفت إلى أنه شخص طبيعى، وحياته معروفة للجميع، معلقًا : " انا مش محمد أبو تريكة ولا شخص بيكون من البيت للجامع".



وأكد أن هناك جزءا من المجتمع الفني منافق، معقبا:" لو لقيت حد كده ببعد".

وأنتقد فهمى، خلال حواره مع برنامج "يوم ليك"، المذاع عبر قناة “الحياة”، الهجوم الكبير الذي تعرض له مسلسله “رجالة البيت"، خلال رمضان الماضي.

وتابع فهمى: "في حد في الوسط الفنى مش بـ ينافسني، هو الذي قاد الحملة الكبيرة ضد المسلسل".

وأكد فهمى قائلا: "الفنان اللي بتكلم عليه مش محمد رمضان خالص وبقول كده علشان الناس ما تربطش كلامي بخناقتي معاه السنة اللي فاتت".

وأوضح فهمي، قائلا: "بكره المرض والفقر جدا لأنهم اكتر حاجتين بيكسروا الإنسان".



