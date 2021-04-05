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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشجار بين الزوجين

أشعر بطاقة سلبية في بيتى ودائمة الشجار مع زوجي ماذا أفعل؟ أمين الفتوى يوضح

الشجار بين الزوجين
الشجار بين الزوجين

أشعر بطاقة سلبية في بيتى ودائمة الشجار مع زوجي وفى خارج المنزل نكون في أفضل حال ماذا أفعل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عليك بتشغيل سورة البقرة، واقرأوا سورة يس بنية دفع شر كل ذى شر، وإن شاء الله يقضى سبحانه وتعالى بينكما بالخير.

 

النكد الزوجي .. معناه وأسبابه وكيفية التخلص منه

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو الورداني،  أن النكد ينتج عن ثلاثةُ أمور، أولاهما: كثرة الانتقاد، ثانيهما: كثرة اللوم، وثالثهما: كثرة الشكوى. 
 

وأفاد « الورداني» بأن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضًا، مشيرًا إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة. 
 

وأوضح أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسيًا، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكلها أو أسلوبها أو أكلها.  
 

وكان الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أكد أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.

 

وواصل أمين الفتوى  أن أول ما يطلبه الزوج من زوجته هو التقدير؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها. 
 

ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة. 
 

وتابع: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.

 

دعاء لحل المشاكل بين الزوجين

 

1- قل يارب وكررها قل يالله وكررها مرات عديدة، هذا مايسمونه الإلحاح، ثم ابدأ بالدعاء: يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يامغيث ، اغثني ياحنان يامنان ياذا الجود والإكرام.

 

2- اللهم إن كان ماعندي من مشاكل سببها الذنوب فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وسامحنى واعف عني، اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا.

3- يا رحمن السموات والأرض ورحيمهما ارحم عبدك الضعيف فإنه لا يتحمل.

4- اللهم إني قد وكلتك جميع أموري اكتب لي الخير فيها وابعد عني كل الشرور.
 

دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية سورة يس الزوجين الزوج الزوجة زوجين أمين الفتوى الشجار بين الزوجين طاقة سلبية

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