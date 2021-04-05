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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاكر يشهد توقيع عقد أول محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بالزعفرانة

صدى البلد

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC وذلك لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألماني.


يتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلي أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات ، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.


تبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو، ويتم تمويله من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني، وتعد هذه المحطة أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.


جدير بالذكر ان هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.


ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.


يأتى هذا المشروع تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

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