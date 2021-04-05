عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من بينهم 5 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 789 شاباً بالدقهلية

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 789 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم،وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3712  شاباً منهم 24 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .


وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 8 عمال ، و 8000 جنيه لـ 5 آخرين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
 

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 882 منشأة وتم القيام بـ 35 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 81  شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 24 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 55 شكوى منها تحت البحث والدراسة .
 

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين   ، وتجديد 3 تراخيص أخرى  ، وإستخراج 1146 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .
 

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 4 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 49 متدرباً ، وتعقد  دورة تدريبية أخري  في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.
 

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

ترشيحاتنا

بعد نقل المومياوات .. مشاهد من داخل متحف الحضارة بالفسطاط.. فيديو

مواقف شعبوية.. السودان يتمسك برفض الملء الثاني لسد النهضة.. وإثيوبيا تواصل التعنت

بوتين يوقع مرسوما يسمح له بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036

حارس من الطراز الأول.. أحمد ناجي يدافع عن شريف إكرامي

زين الدين زيدان يحسم الجدل حول انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

موعد أول يوم فى رمضان 2021 .. كم يتبقى على بدء الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

كيف عبرت زوجة سعد الصغير عن غيرتها بعد زواجه بـ برلنتي

أول رد من وزير التعليم على المطالبين بإغلاق المدارس ووقف الدراسة في رمضان

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب عن الامتحانات في رمضان .. تفاصيل جديدة

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

التعليم : تدريس رموز الكتابة الهيروغليفية في منهج 4 ابتدائي العام القادم

مفاجأة في عيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-4-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المزيد