من بينهم 5 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 789 شاباً بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 789 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم،وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3712 شاباً منهم 24 من ذوى القدرات ، وتوفير 45 فرصة عمل .



وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 25 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 8 عمال ، و 8000 جنيه لـ 5 آخرين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .



وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 882 منشأة وتم القيام بـ 35 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 81 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 24 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 55 شكوى منها تحت البحث والدراسة .



أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين ، وتجديد 3 تراخيص أخرى ، وإستخراج 1146 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .



وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 4 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 49 متدرباً ، وتعقد دورة تدريبية أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة.



وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .