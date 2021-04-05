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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد نقل المومياوات الملكية.. متحف الحضارة يستقبل الزوار ..شاهد

متحف الحضارة المصرية
متحف الحضارة المصرية

أذاعت فضائية العربية نيوز مقطع فيديو يعرض توافد الزوار على متحف الحضارة المصرية، لمشاهدة مجموعة أثرية من فترات زمنية مختلفة بدءاً من عصور ما قبل التاريخ ووصولاً للعصر الحديث.

وفٌتح المتحف القومي للحضارة المصرية بعد يوم من الاحتفالية العالمية بنقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري، والتى ستتاح للزوار فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

صاحب فكرة تقنية نقل المومياوات يكشف لأول مرة تفاصيل الفكرة.. فيديو

ومن جهته قال أحمد غنيم مدير المتحف المصري للحضارة إن المتحف يعكس جميع الحضارات التى مرت بها مصر على مختلف العصور،ويحكي قصص تفوق المصريين فى عدة مجالات مثل الطب والهندسة، وايضا المعيشة اليومية.


وأضاف غنيم انه يتم استخدام التكنولوجيا لراحة الزائر من خلال تعريفه معلومات إضافية،وفى طريقة عرض المومياوات الملكية.


ومن المقرر أن يسمح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل، والذي يوافق يوم التراث العالمي.

 

وكان موكب المومياوات من أهم الأحداث الثقافية والتاريخية خلال عام 2021 والاكثر انتشاراً حول العالم،وعبر عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا الحدث المهيب.

 

ونقل الموكب التاريخي 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر الـ17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وتم اكتشاف اغلب تلك المومياوات فى خبيئتين احدهما فى الدير البحري داخل مقبرة بالجبل غرب الأقصر سنة 1881م، والاخرى مقبرة أمنحتب الثاني فى وادى الملوك عام 1892م.

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