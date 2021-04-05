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رئيس التحرير
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ثقافة

خلال تكريم المجلس الأعلى..

التعلبي: فخور بحصولي على جائزة تحمل اسم الأديب الكبير خيري شلبي

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف التعلبي

كرم الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتورة إيمان نجم، جوائز مسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.


قال الكاتب أشرف التعلبي، الفائزة بجائزة الرواية في مسابقة المواهب الأدبية، ان الحصول على جائزة تحمل اسم الأديب الكبير خيري شلبي بمثابة دفعة لمشواره الأدبي وقيمة كبيرة تضاف له، خاصة ان هناك لجنة تحكيم من كبار النقاد والادباء.


موضحا أن الرواية الفائزة تأتي في إطار مشروع أدبي يسعى لتحقيقه، والذي يهدف لتدوين حياة المنسيين في قرى الصعيد الجواني، لتظل أرواحهم خالدة إلى أبد الآبدين، خاصة بعد نجاح المتوالية القصصية "الحاجر" الصادرة منذ أيام عن دار "إضافة للنشر والتوزيع".


وعن رواية "أبي سروال" يوضح أنها من نوع الروايات الاجتماعية الواقعية التي تدور أحداثها حول حياة رجل عشق الصحراء وأعطاها كل ما يملك، وتدور أحداث الرواية في نجع صغير يقع شمالي محافظة قنا جنوبي مصر، ويقيم فيه ما يقرب من سبعمائة نفر من الرّجال والنساء والأطفال.

 

 

 

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