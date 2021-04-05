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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. توضيح هام من وزارة التعليم بشأن تدريس الكتابة الهيروغليفية.. وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة المنصورة الجديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

نشر موقع "صدى البلد"  اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.


 وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

توضيح هام من وزارة التعليم بشأن تدريس الكتابة الهيروغليفية

 

جامعة حلوان : مركز تدريب القادة يهدف لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة

 

احصل على منح جديدة مقدمة من جامعة القوميات لعام 2021/2022

 

عميد دار علوم : نتائج الفصل الدراسى الاول قريبا ‎

 

وسط أجواء تنافسية.. إعلان نتائج طالب وطالبة الأسر المثاليين بجامعة حلوان

 

اتحاد طلاب جامعة القاهرة : دورات تدريبية وأنشطة للطلاب أونلاين

 

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة المنصورة الجديدة

 

جامعة المستقبل .. شروط التقديم والمصروفات وتنسيق القبول

 

عبدالغفار يشارك في الاجتماع السادس لتسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم

 

ماجد نجم يهنئ السيسي بافتتاح متحف الحضارة وحفل نقل المومياوات الملكية

 

جامعة المستقبل .. شروط التقديم والمصروفات وتنسيق القبول

 

 

 

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