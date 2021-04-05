محافظ بني سويف يشارك في احتفالية تكريم المثاليات وأمهات الشهداء بالفشن

محافظ بني سويف يشارك في احتفالية تكريم الأمهاتثاليات وأمهات الشهداء خلال زيارته للفشن

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء، مثمنا الدور الكبير للأم المصرية و تضحياتها اللامحدودة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ووجه المحافظ تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب اللائى قدمن أبطالاً بواسل جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية دفاعا عن أمن واستقرار وطننا الغالي مصر، مؤكدا أن الأمهات المصريات الفضليات قدمن ومازالن يقدمن أروع النماذج فى التضحية والعطاء دون انتظار المقابل .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب بمركز ومدينة الفشن، بحضور طه محمد بهجت ابو الناظر عضو مجلس النواب، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن ولفيف من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، أعقبها تقديم بعض الفعاليات الفنية، فيما اختتمت الاحتفالية بتكريم 45 من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة.