14 ألف إصابة خلال يوم .. موجة كورونا الرابعة تجتاح إيران

أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي في إيران، سيما لاري، أن الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا بدأت في جميع أنحاء إيران حيث تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في حالات الإصابة.

وقال علي رضا رئيسي ، المتحدث باسم مركز مكافحة كورونا في إبران، في وقت سابق، إن ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس المستجد حدث نتيجة للرحلات التي قام بها المواطنون في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة رأس السنة الوطنية (نوروز) ، والتي احتفل الإيرانيون هذا العام في أواخر مارس، وبعدها أكد الرئيس حسن روحاني إن إيران على شفا الموجة الرابعة من كوفيد 19.

وبدأت الموجة الرابعة من فيروس كورونا في إيران، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم الصحة الايرانية قائلة “إنه حتى الآن، تشهد جميع محافظات البلاد زيادة في الإصابة" مشيرة إلى أن نمو الحالات ناتج عن رحلات المواطنين في جميع أنحاء إيران خلال أسبوعين من الاحتفالات.

وأضافت أن التطورات في حالة الاصابة بكورونا تعتمد حصريًا على الامتثال للتعليمات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة.

وتابعت: "نأمل أن ينخفض ​​عدد مرضى الفيروس التاجي في إيران في الأشهر المقبلة مع زيادة شحنات اللقاحات وإنتاجها في البلاد ''.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية ، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل ما يقرب من 14 ألف حالة إصابة خلال اليوم الماضي لأول مرة منذ أوائل ديسمبر من عام 2020 ، وهو ما يقترب من الحد الأقصى لمعدل المرض منذ بداية الوباء ، مع تسجيل أسوأ رقم قياسي بلغ 14051. في المجموع ، سجلت إيران 1945964 حالة ، مع 63332 حالة وفاة.

وبدأت إيران في تلقيح المواطنين في فبراير، باستخدام لقاح فيروس كورونا سبوتنيك الخامس الروسي.

ومن المقرر أيضًا أن تتلقى البلاد 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا من خلال مبادرة توزيع كوفاكس الدولية واستيراد 25 مليون جرعة أخرى من الخارج ، فضلاً عن إنتاج 25 مليون جرعة محليًا.nكما تقوم الدولة الشرق أوسطية بتطوير العديد من اللقاحات المحلية ضد كوفيد 19، بما في ذلك اللقاح بالاشتراك مع كوبا.