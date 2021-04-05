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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المملكة المتحدة تسجل 26 حالة وفاة بكورونا و 2762 إصابة جديدة

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أظهرت الأرقام الحكومية الرسمية أن المملكة المتحدة سجلت 26 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا.

كان إجمالي 2762 شخصًا جديدًا لديهم نتيجة اختبار إيجابية مؤكدة تم الإبلاغ عنها في عيد الفصح الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، كان لدى 24455 شخصًا نتيجة اختبار إيجابية مؤكدة ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 33.5 في المائة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

ويبلغ العدد الإجمالي لوفيات  كوفيد 19 المسجلة رسميًا في المملكة المتحدة الآن 126،862.

ومع ذلك ، تظهر أرقام منفصلة نشرتها وكالات الإحصاء البريطانية أن هناك أكثر من 150 ألف حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر الفيروس المستجد في شهادة الوفاة.
قالت NHS إنجلترا يوم الاثنين إن 15 شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفوا في مستشفى في إنجلترا ، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة المبلغ عنها في المستشفيات إلى 86422 حالة.

تراوحت أعمار المرضى بين 51 و 90 عامًا وكانوا جميعًا على علم بحالات صحية أساسية.

لم يتم تسجيل وفيات لمرضى فيروس كورونا في اسكتلندا لليوم الثالث على التوالي حيث كان مصففو الشعر من بين الأماكن التي أعيد فتحها في أحدث تخفيف للإغلاق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتمتع فيه الناس في جميع أنحاء البلاد بعطلة عيد الفصح المشمسة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

ويستطيع الأشخاص الآن مقابلة ما يصل إلى ستة أشخاص من أسر مختلفة طالما كانوا في الخارج.

وتأتي البيانات الأخيرة قبل مؤتمر صحفي في داونينج ستريت حيث من المتوقع أن يعلن بوريس جونسون المزيد من تخفيف قيود الإغلاق.

ومن المتوقع أيضًا أن يحدد خططًا لنظام إصدار شهادات الذي سيسمح بالتجمعات الجماعية.

وستظهر الشهادات ما إذا كان الأشخاص قد تم تطعيمهم ، أو خضعوا لاختبار سلبي مؤخرًا أو أجسام مضادة من عدوى سابقة من أجل الوصول إلى أماكن الضيافة مثل المسارح والنوادي الليلية والملاعب.

وقال وزير الصحة في الظل جوناثان أشوورث إنه قلق من أن إدخال جوازات سفر لقاح سيجعل الناس يشعرون بأنهم مجبرون على تلقي ضربة بالكوع ، وسيكون "نتائج عكسية".

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