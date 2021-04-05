عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسوهاج

حادث مرورى
حادث مرورى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٥ أشخاص أخرين، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة بيجو ٧ راكب، علي الطريق الزراعي الشرقي، بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام شرق سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة بيجو ٧ راكب علي الطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش المستجدة، ووجود متوفي ومصابين.
وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل محمود ياسين عبد العليم ١٢ عامًا، ياسر عاطف سليم ٤٥ عامًا، وإصابة كلاً من: عابد علي محمد65 عامًا، كسر بالساق اليسري، محمد علي محمد 55 عامًا، ريان اسماعيل حسن 60 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد ريان اسماعيل 22 عامًا، جرح رضي بالرأس 3سم، رمضان زهران علي 40 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

اقرأ أيضا:

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

تم نقل الجثتين لمستشفي دار السلام المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تصادم تصادم سيارتين سوهاج حوادث سوهاج مصابين

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تعلن موعد وضوابط تطبيق مواعيد عمل المحلات صيفا

قبل طرحها في مصر .. مواصفات سوزوكي فيتارا الجديدة 2021

الصحة العالمية: أولويات الحصول على لقاح فيروس كورونا لهؤلاء الأشخاص

لماذا نصوم شهر رمضان ؟ 6 أسباب لا يعرفها الكثيرون

وفاة قيادي كبير بميليشيا الحوثي في ظروف غامضة

شعراوي: محافظات الصعيد تستحوذ على نصيب الأسد في المرحلة الأولى لتطوير الريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

كيف عبرت زوجة سعد الصغير عن غيرتها بعد زواجه بـ برلنتي

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب عن الامتحانات في رمضان .. تفاصيل جديدة

السودان: إثيوبيا تواصل التعنت وترفض الوساطة الرباعية حول سد النهضة

أول رد من وزير التعليم على المطالبين بإغلاق المدارس ووقف الدراسة في رمضان

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

على مشارف موجة كورونا الثالثة.. والصحة توجه تحذيرا عاجلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد