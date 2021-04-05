مصرع شخصين وإصابة 5 فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٥ أشخاص أخرين، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة بيجو ٧ راكب، علي الطريق الزراعي الشرقي، بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام شرق سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة بيجو ٧ راكب علي الطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش المستجدة، ووجود متوفي ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل محمود ياسين عبد العليم ١٢ عامًا، ياسر عاطف سليم ٤٥ عامًا، وإصابة كلاً من: عابد علي محمد65 عامًا، كسر بالساق اليسري، محمد علي محمد 55 عامًا، ريان اسماعيل حسن 60 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد ريان اسماعيل 22 عامًا، جرح رضي بالرأس 3سم، رمضان زهران علي 40 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

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تم نقل الجثتين لمستشفي دار السلام المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.