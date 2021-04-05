اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية منتخب الشباب في كأس العالم

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني لحصول منتخب الشباب لسلاح السيف على الميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة في مصر حاليا.

و نجح منتخب الشباب في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد التغلب على منتخبات عريقه ومصنفه في لعبة السلاح في انجاز كبير للرياضة المصرية .

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب أصحاب الانجاز الكبير وهم مازن العربي وإياد معروف وأدهم معتز وزياد نوفل.

وأكد المهندس هشام حطب أن ما تحقق انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة في الفترة الحالية نتيجة دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق الذي ينتج عنه تحقيق بطولات وإنجازات في كل الألعاب الرياضية.