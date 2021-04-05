اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية منتخب الشباب في كأس العالم

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية منتخب الشباب في كأس العالم
هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني لحصول منتخب الشباب لسلاح السيف على الميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة في مصر حاليا.
و نجح منتخب الشباب في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد التغلب على منتخبات عريقه ومصنفه في لعبة السلاح في انجاز كبير للرياضة المصرية .
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب أصحاب الانجاز الكبير وهم مازن العربي وإياد معروف وأدهم معتز وزياد نوفل.
وأكد المهندس هشام حطب أن ما تحقق انجاز كبير يحسب للرياضة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة في الفترة الحالية نتيجة دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين وهو الدعم غير المسبوق الذي ينتج عنه تحقيق بطولات وإنجازات في كل الألعاب الرياضية.