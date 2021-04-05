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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسترشدة بشروط اتفاق 2015

الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لمناقشة تخفيف العقوبات مع إيران

نيد برايس
نيد برايس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة تخفيف العقوبات مع إيران على أساس شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

 

ومن المقرر أن يكون المفاوضون الأمريكيون حاضرين في فيينا خلال اجتماع الثلاثاء لبقية الموقعين على الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، لكن من غير المتوقع أن يُسمح لهم بالتواجد في الغرفة التي يُعقد فيها الاجتماع ، بناءً على طلب إيران.

 

وقال برايس في حديث للصحفيين في واشنطن العاصمة يوم الاثنين "كان هذا هو الاقتراح المطروح منذ فترة طويلة: كما أعلنا يوم الجمعة، اتفقنا على المشاركة في محادثات مع شركائنا الأوروبيين والروس والصينيين - شركاء P5 + 1 الذين ما زالوا طرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. المعنى من جانب إيران ومن جانب الولايات المتحدة. 

 

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة ستستخدم محادثات فيينا للحصول على فهم أفضل لكيفية الوصول إلى "الامتثال للامتثال"، لكنه أشار إلى أن واشنطن "لا تتوقع انفراجة مبكرة أو فورية" في المناقشات، التي قال إنها "ستكون صعبة".

واشنطن الولايات المتحدة الاتفاق النووي الإيراني الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية تخفيف العقوبات ايران

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