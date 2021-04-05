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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأربعاء المقبل.. قطع مياه الشرب عن منطقة مديرية أمن المنيا وشارع الكورنيش

صدى البلد

اعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن قطع مياه الشرب يوم الأربعاء المقبل من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الرابعة فجر يوم الخميس عن مناطق مديرية الأمن وشارع الكورنيش من مسجد سيدي احمد الفولى إلى شارع مصر ومنطقة مستشفى المبرة وذلك للقيام بأعمال احلال وتجديد بخطوط المياة الرئيسية بالمحطة البحرية المرشحة بمنطقة أرض سلطان بمدينة المنيا.

 

وناشد رئيس مجلس إدارة الشركة المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة الحرص على توفير احتياجاتهم من المياة لحين الانتهاء من الأعمال.

 

في سياق منفصل شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مؤكداً أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو إهمال فيما يخص هذه الإجراءات والتي ترتبط بحياة وسلامة المواطنين.

 

وأشار إلي أنه سيتم محاسبة كل المقصرين والمتقاعسين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع لجنتي الحفاظ على التراث المعماري، والمنشآت الآيلة للسقوط، بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأعضاء اللجان المعنيين بهذا الشأن.

 

وكلف المحافظ بسرعة تشكيل لجنة استشارية من كلية الهندسة لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المباني واتخاذ اللازم نحو المباني المتهالكة أوالآيلة للسقوط، وخاصة عدد من العقارات المدرجة ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز، وإتخاذ ما يلزم من أعمال ترميم، أو هدم حسب حالة العقار والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة لعدد منهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

وأكد المحافظ على ضرورة المراجعة الدائمة لأعمال الحصر التي تتم، مع تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجان، لافتاً إلي ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، ويحافظ علي أرواح المواطنين وسلامتهم.

مياة الشرب المنيا المياة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مدينة 10 ظواهر فلكية

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