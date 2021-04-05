الاتحاد السكندري يهزم المقاولون 4 -2 ويصعد لوصافة الدوري

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على المقاولون العرب 3-2 في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري.

تقدم المقاولون العرب بهدف في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق لويس هنستروزا، ولم يستمر كثيراََ في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وعادل مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد السكندري النتيجة في الدقيقة ٢٤.

ثم تقدم ايمانويل اوكري لزعيم الثغر بالهدف الثاني في الدقيقة ٣٥، واضاف روماريو ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة ٤٣.

وفي الشوط الثاني قلص يوسف الجوهري الفارق وسجل الهدف الثاني للمقاولون العرب.

قبل النهاية سجل عبد السميع لاعب الاتحاد السكندري الهدف الرابع وقضى على آمال المقاولون العرب في التعادل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى ٢٨ نقطة محتلا المركز الثاني، وتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة ١٥ في المركز الثالث عشر.