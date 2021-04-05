فايزر تعلن عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بلقاحات كورونا

أعلنت شركة فايزر الامريكية اليوم الاثنين عن العمل على توقيع صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بلقاحات كورونا - كوفيد 19 بعد انتهاء اتفاقية توريد أولية أبرمت في أواخر عام 2020.



واتفقت شركة فايزر وشريكتها بيو ان تك في نوفمبر الماضي على تزويد إسرائيل بعدد غير معروف من لقاحات كوفيد 19، وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها دفعت حوالي 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار).



وتلقى 5.27 مليون إسرائيلي فوق سن 16 عامًا حتى الآن ، الجرعة الأولى، بينما تلقى 4.84 مليون جرعة ثانية، من أصل 9.3 مليون نسمة، كما تلقى بعض الإسرائيليين جرعات من لقاح موديرنا ، مما يجعل البلاد من أعلى معدلات التطعيم في العالم.





وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتأمين 36 مليون جرعة إضافية من Pfizer / BioNTech لاستخدامها كجرعات معززة أو للأطفال بمجرد أن يكونوا مؤهلين ، لكن ذلك واجه عقبة الأسبوع الماضي بسبب الخلاف السياسي الداخلي.



وكان من المقرر أن توافق الحكومة الأسبوع الماضي على الشراء ، بحوالي 3.5 مليار شيكل ، لكن تم إلغاؤه في نزاع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ، بيني جانتس ، الذي يرأس حزبًا منافسًا ، حول التعيينات القضائية.



وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه كان من المقرر وصول شحنة من 700000 جرعة يوم الأحد ولكن تم إيقافها بعد أن فشلت الدولة في الموافقة على تحويل مدفوعات 2.5 مليون جرعة سابقة قدمتها شركة Pfizer / BioNTech.