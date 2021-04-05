إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة كافية بمنطقة مدينة نصر

أكد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية أغلقت "كوفى شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل وقال المصدر أن قوات الشرطة تلقت بلاغا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك

انتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص و استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة الى النيابة العامة للتحقيق فيها.